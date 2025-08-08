Профессор ВШЭ Чеботарев предупредил о риске увольнения из-за ежедневных опозданий

Ежедневное опоздание на работу может стать причиной для расторжения трудового договора. Об этом рассказал профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения ВШЭ Александр Чеботарев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
Как пояснил специалист, регулярные задержки на 10-15 минут способны обернуться увольнением. Обычно за такое нарушение предусмотрено замечание в установленной форме или выговор. Однако за этими мерами может последовать и освобождение от должности, предупредил эксперт.
