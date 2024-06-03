Профессор Воробьев назвал хайпом публикации с «секретами долголетия»

Многие блогеры, не имея медицинского образования, размещают посты с «самыми эффективными» способами продления жизни. Подобные советы зачастую являются обычным хайпом, заявил профессор Московской медицинской академии Павел Воробьев в беседе со «Свободной прессой».

По его словам, особенно хорошо реагирует на соответствующую рекламу старшее поколение.

«К сожалению, большая часть в это верит — в какие-то воротники для шеи, бесконечные Алмаги, шапочки от похмелья и так далее. Что с этим делать, я плохо себе представляю, но это нередко опасно», — высказался эксперт.

Он также добавил, что защититься от данного влияния в быстроразвивающемся информационном пространстве почти нереально. Одна из возможных превентивных мер — создание специальной комиссии Роскомнадзора.

Бойкот Израилю. Мальдивы отказались играть по правилам однополярного мира

Вернуться в Россию на французских штыках? Зачем Навальная колесит по чужим президентам

Россия направила в страны Запада новые запросы о подрывах «Северных потоков»

Миф, Ментор и другие агенты. Что известно о подельниках ГУР и СБУ из Севастополя

Губительная жара. Как помочь домашним животным пережить зной

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте