Профессор Воробьев назвал хайпом публикации с «секретами долголетия»

Многие блогеры, не имея медицинского образования, размещают посты с «самыми эффективными» способами продления жизни. Подобные советы зачастую являются обычным хайпом, заявил профессор Московской медицинской академии Павел Воробьев в беседе со « Свободной прессой ».

По его словам, особенно хорошо реагирует на соответствующую рекламу старшее поколение.

«К сожалению, большая часть в это верит — в какие-то воротники для шеи, бесконечные Алмаги, шапочки от похмелья и так далее. Что с этим делать, я плохо себе представляю, но это нередко опасно», — высказался эксперт.

Он также добавил, что защититься от данного влияния в быстроразвивающемся информационном пространстве почти нереально. Одна из возможных превентивных мер — создание специальной комиссии Роскомнадзора.