Профессор ВЭШ Абанкина рассказала, что в России наблюдается тенденция снижения числа первоклассников

Профессор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» о демографическом спаде в период пандемии COVID-19. По ее словам, это привело к сокращению количества детей, поступающих в первый класс.

«Сейчас прием в первые классы заметно уменьшился. Это дети, которые родились в период пандемии — это тоже сказалось. Классы первые наполнены, но новая волна идет на снижение. В связи с этим оказывается избыток учителей начальных классов. Эта тенденция будет продолжаться еще несколько лет», — отметила специалист.

В Минпросвещения сообщили, что прорабатывают вопрос переподготовки учителей начальных классов из-за ожидаемого снижения численности учащихся. По данным профсоюза «Учитель», в текущем году в первый класс пойдет на 100 тысяч детей меньше, чем в прошлом.