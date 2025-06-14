Профессор УрО Орлов указал на нестабильность бизнеса с майнингом криптоактивов

Современные экономические реалии способствуют развитию централизованных финансовых моделей, где контроль над ресурсами сосредоточен в руках государства. В таких условиях стихийный и децентрализованный майнинг криптовалют не представляется надежной и перспективной формой предпринимательства, заявил профессор УрО Сергей Орлов в беседе с « ФедералПресс ».

По его словам, майнинг и обращение виртуальных активов не считаются прозрачным и легитимным рынком. Инвестиции в криптовалюты сопряжены с высоким уровнем риска, сравнимым с азартными играми или финансовыми пирамидами. Возможность выигрыша существует, но вероятность потерь или неполучения ожидаемого дохода намного выше.

Специалист посоветовал не рассматривать частные инвестиции в криптовалюту как долгосрочные вложения. Необходимо четко осознавать риски, связанные с отсутствием гарантий.