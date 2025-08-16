Профессор Толстых назвал маловероятной теплую и сухую погоду в августе

Профессор Физтех-школы прикладной математики и информатики Московского физико-технического института, сотрудник Гидрометцентра России Михаил Толстых поделился мнением о погодных тенденциях на предстоящий период. Об этом сообщил aif.ru .

Специалист назвал маловероятной теплую и сухую погоду в августе.

«Про сентябрь можно сказать, что прогноз на полтора месяца малонадежен, таким образом, вероятность тёплой погоды в сентябре есть. Точнее можно будет говорить в конце августа», — добавил эксперт.

По его словам, погодные колебания становятся более экстремальными из-за климатических изменений. Август 2024 года отметился аномальной жарой и засухой на большей части европейской территории России, поэтому текущий август кажется аномально холодным на этом фоне, добавил RT.