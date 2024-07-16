Профессор Темерева предупредила об опасности медуз корнеротов в Крыму

Медузы корнероты, которых стали массово замечать в Крыму, довольно опасны. Об этом RT рассказала профессор биологического факультета МГУ Елена Темерева.

Она пояснила, что они могут оставлять довольно неприятные ожоги — обширные и болезненные.

«Смертельными — я не знаю, может быть просто какая-то индивидуальная ещё непереносимость, и тогда это будет реакция, усугубленная еще аллергической историей», — добавила Темерева.

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