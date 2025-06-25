Профессор «Синергии» Зайнуллин назвал сумму в 100-150 тыс. рублей комфортной для проживания в России

Для достойной жизни в России требуется зарплата от 100 до 150 тысяч рублей, утверждает профессор университета «Синергия» Сергей Зайнуллин. По его мнению, при нынешнем уровне средних доходов россияне не в состоянии формировать сбережения и делать финансовые накопления, сообщила «Газета.Ru» .

Профессор-маркетолог поделился следующим рассуждением: «В зависимости от стоимости расходов в регионе, с учетом стоимости жилья, коммунальных услуг, транспорта, продуктов питания, одежды, обучения, оптимальный уровень заработной платы для „нормальной“ жизни должен составлять 100–150 тысяч в месяц. Эта сумма покрывает основные расходы и позволяет как-то вкладываться в свое развитие».

Эксперт подчеркнул, что доходы жителей крупных городов в среднем составляют 70–80 тысяч рублей, а в небольших населенных пунктах — около 30–40 тысяч рублей. Этих средств недостаточно для обеспечения всех необходимых потребностей, написал Ura.ru.

По словам профессора, для возможности откладывать деньги и создавать финансовые резервы требуется доход не менее 200 тысяч рублей в месяц. Владельцы жилья находятся в более выгодном положении по сравнению с молодыми людьми, которые вынуждены тратить примерно 100 тысяч рублей ежемесячно на аренду, обучение и повседневные нужды. Люди старше 25 лет также несут дополнительные расходы на детей.