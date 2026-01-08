Профессор «Синергии» Байнова выступила против идеи переноса столицы из Москвы в Сибирь

Заместитель главы Администрации Президента России Максим Орешкин выступил против идеи переноса столицы из Москвы в Сибирь, считая такую инициативу неэффективной. Поддержали его точку зрения и эксперты, включая профессора кафедры государственного и муниципального управления университета «Синергия» Марию Байнову. Об этом сообщило ИА RuNews24.ru .

Байнова отметила, что регионы действительно нуждаются в развитии инфраструктуры и улучшении качества жизни, однако перенос центра власти существенно усложнил бы систему управления страной. Она подчеркнула, что развитие современных технологий дистанционного взаимодействия не устраняет потребность в физическом присутствии чиновников и рабочих помещений для исполнения государственных функций. Перемещение сотен учреждений и ведомств потребует огромных финансовых затрат и строительства новых зданий, дорог и коммуникаций.

Максим Орешкин обратил внимание на необходимость повышения уровня развития регионов, увеличения инвестиций и привлечения квалифицированной рабочей силы. Вместо радикального шага, связанного с переездом столицы, чиновник предложил сконцентрироваться на реализации текущих инициатив по развитию провинциальных городов, поддержке малого бизнеса и созданию благоприятных условий для предпринимательства.

Идея переезда столицы периодически поднимается в публичном пространстве, особенно в контексте желания снизить нагрузку на Москву и перераспределить финансовые потоки в пользу удаленных территорий. Однако большинство исследователей и политиков сходятся во мнении, что реализация подобного проекта окажется дорогостоящей и малоперспективной с практической точки зрения.