Профессор РУТ Самраилова заявила, что индексация зарплат обязательна для сотрудников бюджетных учреждений

Как отметила специалист, в трудовом законодательстве закреплено индексирование для работников бюджетных организаций. Для коммерческого сектора таких обязательств нет, если только они не прописаны в уставе компании. Повышение зарплаты в коммерческих организациях часто зависит от личности и решений руководителя.

По словам Самраиловой, повышение зарплаты может происходить два раза в год в соответствии с индексом потребительских цен и официальными инфляционными показателями, но суммарный рост не достигает 10%. Эксперт отметила, что работники редко знают о своих правах и не всегда готовы отстаивать их в суде из-за страха потерять работу и отсутствия правовой образованности.