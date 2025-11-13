Профессор РАНХиГС Дехтярь допустила госрегулирование цен на авиабилеты в праздники

Профессор РАНХиГС Галина Дехтярь допустила возможность государственного регулирования цен на авиабилеты в праздники. Об этом сообщила радиостанция « Говорит Москва ».

По словам эксперта, власти уже контролируют стоимость номеров в гостиницах в дни определенных мероприятий.

«Все командировочные знают, что за день или за два нельзя брать билеты, потому что это будет максимум по цене. Единственный прецедент регулирования цен в нашей стране был в 2014 году в Сочи», — отметила специалист.

Она напомнила, что во время проведения Олимпиады в Сочи была установлена фиксированная стоимость проживания, которая оставалась неизменной на протяжении всего периода соревнований.