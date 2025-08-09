Профессор Прутченков посоветовал добавлять в тексты иронию и неожиданные факты

В современном мире, где люди постоянно погружены в поток информации, способность создавать интересные тексты становится ключевым навыком. Доктор педагогических наук, профессор Александр Прутченков поделился с « ФедералПресс » секретами, как сделать пост привлекательным и не дать читателю уйти.

По словам эксперта, в условиях бесконечной ленты новостей у автора есть лишь несколько секунд, чтобы заинтересовать читателя. Первая фраза должна быть яркой и неожиданной. Вместо банального «Сегодня поговорим о спорте» лучше использовать что-то вроде «Один совет тренера, который заставил меня бегать по утрам без будильника».

«Люди запоминают не сухие факты, а то, что вызывает чувства. Добавьте метафору, легкую иронию или описание, которое оживит картинку в воображении», — добавил специалист.

Прутченков отметил, что вовлекающий текст всегда несет ценность: совет, инструкцию или чек-лист. Если человек не понимает, зачем читать пост, материал стоит доработать.