Профессор НИУ ВШЭ Абанкина оценила идею премирования учителей за успехи учеников на ЕГЭ
Абанкина отметила, что теперь применяются четкие критерии стимулирования
Власти Москвы внедрили новый метод распределения дополнительных выплат педагогам. Сохранение текущих доплат для учителей и увеличение финансирования образования в городе гарантировано. Заслуженный профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина в эфире Общественной Службы Новостей прокомментировала идею премирования учителей за успехи учеников на ЕГЭ.
«Есть базовый оклад учителя и это не стимулирующая часть, он заметно повышен в Москве. Все промежуточные результаты в течение года, которые оценивает учитель, не влияют на базовый оклад. Во-вторых, сделаны прозрачными механизмы стимулирования за качество и результат – это вторая часть зарплаты, и она не превышает 30%».
Профессор подчеркнула, что теперь применяются четкие критерии для стимулирования учителей, учитываются не только итоговые испытания и аттестации, но и постоянный мониторинг достижений учащихся, который проводит Москва.