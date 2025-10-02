Профессор НИУ ВШЭ Абанкина оценила идею премирования учителей за успехи учеников на ЕГЭ

Власти Москвы внедрили новый метод распределения дополнительных выплат педагогам. Сохранение текущих доплат для учителей и увеличение финансирования образования в городе гарантировано. Заслуженный профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина в эфире Общественной Службы Новостей прокомментировала идею премирования учителей за успехи учеников на ЕГЭ.

«Есть базовый оклад учителя и это не стимулирующая часть, он заметно повышен в Москве. Все промежуточные результаты в течение года, которые оценивает учитель, не влияют на базовый оклад. Во-вторых, сделаны прозрачными механизмы стимулирования за качество и результат – это вторая часть зарплаты, и она не превышает 30%».

Профессор подчеркнула, что теперь применяются четкие критерии для стимулирования учителей, учитываются не только итоговые испытания и аттестации, но и постоянный мониторинг достижений учащихся, который проводит Москва.