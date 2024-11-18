Профессор МГУ Теплов заявил, что потепление в России происходит быстрыми темпами

Климат в России меняется довольно стремительно, по всей стране можно наблюдать отклонение от нормы и потепление. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, профессор Александр Кислов.
По его словам, что потепление происходит по всему миру, но Россия входит в один из регионов с самым стремительным ростом средних температур. Быстрее ситуация меняется только в канадской Арктике, отметил эксперт.
Он подчеркнул, что подобная тенденция будет сохраняться еще около 25 лет. Что будет потом, зависит о того, какие решения примут политики по всему миру сейчас.
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