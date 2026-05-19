Профессор МГУ Шестерина предупредила об опасности зависимости от нейросетей

Профессор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и руководитель направления «ИИ-критика» Алла Шестерина выразила обеспокоенность по поводу потенциального негативного влияния нейросетей на психику человека. В интервью РИА «Новости» она подчеркнула необходимость внимательного отношения к использованию этих технологий.

По словам Шестериной, некоторые аспекты работы нейросетей могут вызвать зависимость, поскольку они стремятся удержать пользователя в системе как можно дольше. Это может негативно сказаться на психическом состоянии, особенно у людей с неустойчивым эмоциональным фоном, добавил «Ридус».

Профессор отметила, что взаимодействие с технологиями может привести к возникновению эмоциональной связи, которая влияет на организм. Искусственный интеллект, стараясь угодить человеку, может предлагать информацию, дестабилизирующую его, что чревато ментальными проблемами и кризисом самовосприятия.

Для минимизации негативных последствий Шестерина рекомендовала формировать критическое отношение к применению нейросетевых технологий и рассматривать искусственный интеллект как инструмент.