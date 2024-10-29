Профессор МГУ Петросян заявил о необходимости устанавливать вытяжку над газовой плитой

Рабочая вытяжка должна быть в каждой квартире или доме, где установлена газовая плита. Кроме того, кухню необходимо регулярно проветривать, заявил вице-президент Российской академии естественных наук и заслуженный профессор МГУ Валерий Петросян в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
Рекомендации связаны с тем, что природный газ содержит в себе различные примеси, состав которых зависит от месторождения топлива, отметил эксперт. Существуют три фракции в нефтяных углеводородах. Первая — метан, затем идет этан, последняя — пропан.
В любом случае, над газовой плитой должна быть установлена работающая вытяжка в целях безопасности, заключил Петросян.
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