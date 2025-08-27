Профессор МГУ Дубынин заявил, что искусственный интеллект не сможет заменить сантехников

Сантехник — одна из самых перспективных профессий в будущем. Искусственный интеллект не сможет ее заменить. Таким мнением с сайтом Life поделился профессор кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор биологических наук Вячеслав Дубынин.

По словам эксперта, мозг человека способен создавать новый контент, что является одной из суперзадач. Важно развивать собственные уникальные навыки и внутренние «нейросети».

«В будущем не будет других вариантов, кроме как полагаться на свой разум и использовать искусственный интеллект в качестве помощника», — отметил Дубынин на территории технологического прогресса «Облачные города».

Также профессор подчеркнул, что есть сферы, в которых человек значительно опережает ИИ. Например, выполнение сложных и необычных движений в нестандартных условиях. Невозможно запрограммировать ИИ на действия, требующие залезть в тумбочку под раковиной и найти место протечки трубы, без тысяч примеров.