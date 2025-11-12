Профессор Менделевич сообщил, что обязательная отработка может отпугнуть часть будущих медиков

Обязанность прохождения обязательной стажировки после окончания медицинского вуза или колледжа может оттолкнуть некоторых потенциальных студентов. Такое мнение высказал профессор Казанского государственного медицинского университета Владимир Менделевич в беседе с ИА НСН .

Госдума приняла в третьем чтении закон об обязательных отработках выпускников медицинских учреждений. Специалист предложил абитуриентам альтернативу — поступление на коммерческое обучение либо выбор частного учебного заведения.

«Вместе с тем сомневаюсь, что отработка соответствует представлению о том, что в России бесплатное образование, с тем же успехом можно отрабатывать и школу. Идеальная модель не построена на обязательности», — добавил эксперт.

По его словам, новый порядок повлияет на мотивацию части молодых людей, стремящихся посвятить свою жизнь медицине, однако это не станет причиной значительного дефицита работников здравоохранения.