Профессор Легойда: человеческое понимание боли неотделимо от культурного контекста

Профессор МГИМО Владимир Легойда в эфире радио Sputnik высказал мнение, что чувства людей на протяжении истории не менялись, но проявлялись по-разному в зависимости от культурного контекста.

По его словам, даже медицинская операция в Средневековье отличалась от пытки только намерением излечить, а боль без наркоза ощущалась примерно одинаково.

«Во все времена люди любили, ненавидели, радовались, печалились, но делали это по-разному. Вот есть у человека две руки, две ноги, но культурный контекст совершенно разный», — сообщил он.

Профессор упомянул о книге, где автор утверждает, что «человеческое понимание боли неотделимо от культурного контекста».