Профессор Кулаков: чтобы получить заметную выгоду от перепродажи квартиры, придется ждать пять-семь лет

Президент Региональной ассоциации оценщиков, профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков в разговоре с радиостанцией Sputnik объяснил, выгодно ли сейчас вкладывать денежные средства в покупку жилья.

По словам эксперта, перед покупкой квартиры следует учесть некоторые риски.

«Недвижимость с каждым годом растет в цене, но, чтобы получить заметную выгоду от перепродажи, придется ждать пять-семь лет. И все эти годы на семье будет нагрузка в виде коммунальных платежей», — сообщил Кулаков.

Покупая недвижимость для перепродажи, можно тем самым спасти деньги от инфляции, добавил он. А чтобы стабилизировать доход от сдачи квартиры, лучше выбирать семьи с детьми, поскольку школа и детский сад очень привязывают к месту.