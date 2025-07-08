Профессор Юрасов связал участившиеся ураганы и торнадо с изменением климата

В последние 20 лет наблюдается значительный рост частоты и силы ураганов и торнадо. Эти природные катаклизмы часто зарождаются над океанами, но могут появляться и вдали от них, в глубине материков. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

Есть предположение, что к учащению и усилению ураганов в последние годы приводит глобальное потепление, повышающее температуру поверхности океана. Впрочем, точные механизмы этого процесса еще исследуются.

«Если рассматривать эти явления на континентах, то здесь основой термодинамической стабильности воздушных масс вблизи земной поверхности являются в первую очередь леса. При вырубке лесов может возникать эффект аэродинамической трубы, что способно привести к повышению частоты и увеличению разрушительной силы ураганов. Это ярко проявляется в степях и пустынях, где данные явления наиболее распространены», — отметил эксперт.

В городах дополнительный риск создает хаотичная застройка, которая не учитывает эффект аэродинамической трубы без учета розы ветров.

Юрасов подчеркнул, что ученые продолжают изучать эти явления, разрабатывать новые методы прогнозирования и защиты.