Профессор Юрасов призвал россиян не использовать электроплиты с удлинителем

Не все бытовые устройства можно использовать с удлинителем. Некоторые из них потребляют много энергии, что может привести к опасным последствиям. Об этом «Газете.Ru» рассказал профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов.

По его словам, пылесосы мощностью от 1000 до 2000 Вт могут нагревать кабель и создавать риск возгорания. Кроме того, не рекомендуется подключать через удлинитель обогреватели. Они создают большую нагрузку на сеть, и это повышает температуру внутри кабеля. Такая ситуация грозит коротким замыканием.

Эксперт также подчеркнул, что стиральные машины, варочные панели и электроплиты должны быть подключены напрямую к розетке. Их мощность может достигать 7000 Вт.

Холодильники и морозильные камеры тоже лучше не включать через удлинитель. Хоть они и не потребляют много мощности при запуске компрессора, но их круглосуточная работа увеличивает износ проводов. Это может вызвать перегрев и короткое замыкание.