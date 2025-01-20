Профессор Юрасов предупредил о мощных вспышках солнечной активности в 2025 году

В 2025 году возможны мощные вспышки солнечной активности, которые способны вызвать геомагнитные бури. Об этом в беседе с RT предупредил профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

Геомагнитные бури происходят тогда, когда солнечный ветер, состоящий из заряженных частиц, вступает во взаимодействие с магнитным полем Земли. Это приводит к колебаниям магнитного поля нашей планеты и может оказывать влияние на биологические процессы в человеческом организме. В городской среде, где нас окружают электромагнитные поля от высоковольтных линий, трансформаторов, электрического транспорта и сотовых станций, это воздействие может ощущаться сильнее, отметил специалист.

Тем не менее, научная информация о том, как геомагнитные бури влияют на здоровье, остается противоречивой. Несмотря на то, что некоторые люди могут испытывать неприятные симптомы вроде головной боли, усталости или раздражительности, эти реакции могут носить индивидуальный характер и необязательно быть напрямую связаны с солнечной активностью.