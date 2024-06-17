Профессор Холод назвал пальмовое масло абсолютно легальным продуктом

Пальмовое масло, которое вызывает много споров — абсолютно легальный, нормальный и вполне хороший продукт. Его стоит использовать по назначению, сообщил доктор экономических наук, профессор Леонид Холод в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, очень важно, какого качества будет пальмовое масло. Применяться в производстве должен только высококачественный продукт.

Однако сейчас кондитерская промышленность во всем мире использует пальмовый маргарин, который похож на масло, «и это беда», подчеркнул профессор.

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