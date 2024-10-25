Профессор Фадеев рекомендовал употреблять в пищу йодированную соль

Он отметил, что сегодня в России нет повсеместного йодирования соли, как это было в СССР. Так поступают все страны СНГ, кроме РФ и Украины.

Сейчас ученые обсуждают специальный проект о всеобщем йодировании соли, подкрепляют результаты важных исследований, однако пока не могут добиться результата. Единственное, что можно сделать уже сейчас, самостоятельно заменить обычную соль на йодированную, резюмировал эксперт.