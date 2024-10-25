Профессор Фадеев рекомендовал употреблять в пищу йодированную соль

Использование йодированной соли вместо обычной способствует предотвращению ряда патологий. Об этом рассказал профессор, доктор медицинских наук Валентин Фадеев в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Он отметил, что сегодня в России нет повсеместного йодирования соли, как это было в СССР. Так поступают все страны СНГ, кроме РФ и Украины.
Сейчас ученые обсуждают специальный проект о всеобщем йодировании соли, подкрепляют результаты важных исследований, однако пока не могут добиться результата. Единственное, что можно сделать уже сейчас, самостоятельно заменить обычную соль на йодированную, резюмировал эксперт.
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