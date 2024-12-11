Профессор Демин напомнил об опасности аромаингаляторов

Аромаингаляторы, которые набирают сейчас популярность у школьников, это крайне противоречивая продукция. Об этом радиостанции Sputnik рассказал профессор, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин.

Он объяснил, что продукция используется в качестве медицинской, а сертифицируют ее как парфюмерно-ароматическую. При этом совершенно нет никакой уверенности в том, что именно в аромаингаляторы добавляют, следовательно, нельзя утверждать, что они безопасны.

«Там может быть все, что угодно, включая наркотики. Доказательств безвредности у нас нет», — подчеркнул Демин.

Он добавил, что у школьников могут начаться аллергические реакции. Кроме того, они могут отравиться и даже получить поражения легких.