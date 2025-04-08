Профессор Блинов: идея о допобразовании для учителей просуществует недолго

Депутаты утвердили поправку, согласно которой преподаватели, имеющие дипломы о дополнительном образовании, выданные частными учреждениями, не смогут осуществлять педагогическую деятельность. В беседе с радиостанцией « Говорит Москва » инициативу прокомментировал д октор педагогических наук Владимир Блинов.

По словам специалиста, соответствующая идея просуществует очень недолго.

«У нас есть такие направления повышения квалификации, например в среднем профессиональном образовании, которые сопряжены со владением новой техникой», — напомнил эксперт.

На взгляд профессора, государственные организации могут не справиться с быстрым темпом изменений в технологиях. Так, невозможно найти государственную структуру, которая взяла бы на себя обучение поваров работе с новыми печами, оснащенными числовым программным управлением, пояснил педагог.