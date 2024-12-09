Профессор Бакланов заявил, что Россия приобрела в Сирии полезный опыт для своих войск

Россия почти ничего не потеряет в связи со сменой в Сирии правительства, потому что не так много в нее владывала. Такое мнение озвучил в эфире ОТР заместитель председатель Ассоциации российских дипломатов, профессор НИУ ВШЭ Андрей Бакланов.
Он подчеркнул, что торговля с Сирией не была очень значительной, поэтому и заметных потерь потерь в этом секторе не предвидится. Что касается военного присутствия России, то военнослужащие получили колоссальный боевой опыт.
Он очень пригодился в специальной военной операции, подчеркнул эксперт. Он добавил также, что в целом за время сотрудничества с Сирией смогла серьезно нарастить свое присутствие на Ближнем Востоке.
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