Профессор Алексанян: хороший пластический хирург должен сочетать профессии психолога, художника и скульптора

Современная пластическая хирургия во многом стала заложником модных тенденций. Некоторым пациенткам приходится отказывать в операции из-за их стремления слепо повторить черты лица кумира. О тонкостях этой профессии рассказал профессор, доктор медицинских наук и пластический хирург Тигран Алексанян в интервью RuNews24 .

Он назвал сферу своей работы не просто отраслью медицины, а истинным искусством, требующим творческого и индивидуального подхода. Алексанян уверен, что хороший пластический хирург должен сочетать в себе такие профессии, как психолог, скульптор и художник.

Цель пластики не изменить лицо до неузнаваемости, а превратить недостатки в достоинства. Высшая награда для пластического хирурга, когда в пациенте после операции отмечают преображение, однако не понимают, что именно в нем изменилось, добавил профессор.