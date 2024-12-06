Профессор Айвар призвала ввести «препятствия» для разводов в РФ

Заслуженный адвокат и профессор Людмила Айвар призвала вводить «препятствия» для бракоразводных процессов в РФ. В Германии и Италии, например, сама процедура длится пять-семь лет, напомнила эксперт в беседе с ИА НСН .

Кроме того, данные мероприятия в Европе требуют существенных вложений, а в России для оформления документов достаточно 650 рублей.

«Сейчас поднимают до пяти тысяч [рублей], но это тоже мало, вообще не препятствие. Нужны законодательные вещи на этот счет», — добавила специалист.

По ее словам, государством были созданы все условия для спокойного развода. Однако необходимо назначать обязательные встречи с психологами и юристами, подчеркнула адвокат.