Профессор Абанкина: абитуриентов стала интересовать работа с редкими животными

Профессор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина рассказала, какие профессии интересуют абитуриентов в 2025 году. Среди популярных направлений она выделила работу с редкими и экзотическими животными, сообщила радиостанция Sputnik .

Также эксперт отметила высокий спрос на IT-специальности, медицину и креативные индустрии: медиакоммуникации, дизайн, кино, музыку, анимацию. Снижается популярность таких направлений, как экономика, сервис, менеджмент, государственное и муниципальное управление. Последнее требует сдачи экзамена по профильной математике, что может стать проблемой для некоторых выпускников.

В педагогических университетах также ожидается переструктуризация спроса. Теперь абитуриенту необходимо сдать ЕГЭ по тому предмету, который он собирается преподавать.