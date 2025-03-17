«Профессии будущего»: доход курьера определяется количеством отработанных часов

Эксперт центра «Профессии будущего» Алена Чукина сообщила, что доход курьера определяется количеством отработанных часов. В интервью RT она отметила, что зарплата курьеров обычно не фиксирована и зависит от числа выполненных заказов, а также наличия автомобиля и компании-заказчика.

У некоторых курьеров может быть стабильный оклад, но общий доход в основном формируется за счет количества отработанных часов и доставленных заказов. Компании предлагают оплату по часам или за каждый заказ, что подходит тем, кто ищет временную подработку. Работа курьером также предполагает бонусы — премию за работу в плохую погоду, велосипед для велокурьеров, удобное расписание, чаевые и вознаграждение за привлеченных сотрудников.

Чтобы достичь ежемесячного дохода от 130 тысяч рублей, курьеру, вероятно, придется работать без выходных и брать больше заказов, добавила она.

Исследование показало, что зарплаты курьеров в Москве в марте 2025 года на 19% превысили предложения для специалистов с высшим образованием.