Профессии арт-директора, дизайнера интерьеров и геймдизайнера назвали самыми прибыльными в творческой сфере

Среди творческих профессий самыми прибыльными считаются арт-директор, дизайнер интерьеров, шеф-повар и геймдизайнер. Однако, по словам HR-эксперта Зулии Лоиковой, в этой сфере уровень заработка во многом определяется медийным присутствием и развитием личного бренда, написало ИА НСН .

Согласно исследованию онлайн-кинотеатра «Кион» и проекта «Культура.РФ», большинство трудоустроенных россиян (52,2%) считает, что творческие профессии не гарантируют стабильного дохода.

Лоикова отмечает несколько факторов, влияющих на заработок в данной области.

«Доходы творческих людей зависят от проектной работы, получения роялти и тенденций рынка, которые меняются с приходом искусственного интеллекта. Поэтому многие креативные специалисты диверсифицируют свои источники дохода и подрабатывают в других сферах, когда нет проектов», — рассказала она.