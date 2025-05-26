Проектировщик Машков выразил опасения по поводу качества сборки деревянных многоэтажек

Председатель Ассоциации проектировщиков Московской области Илья Машков высказал мнение о строительстве деревянных многоквартирных домов. Он отметил, что стоимость квадратного метра в таких домах будет ниже, чем в традиционных зданиях. Однако эксперт выразил опасения относительно качества сборки, сообщила радиостанция Sputnik .

По словам специалиста, «главная проблема заключается не в самом материале, а в том, кто и как будет собирать дома». Его заявление прозвучало на фоне новостей о планах по возведению в России многоквартирных деревянных домов в течение ближайшего года. В настоящее время проводятся испытания зданий высотой до пяти этажей, после которых планируется начать массовое строительство.

Машков напомнил, что древесина отличается особыми конструкционными свойствами, однако для сохранения всех качеств материала необходимы грамотная обработка, соблюдение технологических требований, качественная гидроизоляция и оптимальные условия эксплуатации.