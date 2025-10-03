Проектирование нового автобусного парка стартовало в Каменке

Проектирование нового автобусного парка на 400 транспортных средств началось в производственной зоне «Каменка» на территории Приморского района Санкт-Петербурга. Половина из этих машин будет работать на компримированном природном газе. Об этом сообщил сайт gazeta.spb со ссылкой на вице-губернатора Кирилла Полякова.

Специалисты городского комитета по транспорту и сотрудники СПб ГУП «Пассажиравтотранс» заключили контракт с проектным бюро «ЛУЧ». Согласно документу, бюро выполнит инженерные изыскания и подготовит проектную документацию.

Участок для строительства площадью 119,1 тысячи квадратных метров находится у пересечения Горского шоссе и КАД. В пресс-службе Комтранса рассказали, что проект направлен на оптимизацию работы автобусов в северных районах, сокращение холостых пробегов и разгрузку существующих автопарков.

Поляков также отметил, что при реализации проекта будут использоваться технологии информационного моделирования.