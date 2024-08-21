Проект реставрации кинотеатра «Победа» в Саратове разработают в следующем году

Председатель комитета культурного наследия Саратовской области Владимир Мухин рассказал о разработке проекта реставрации кинотеатра «Победа» в Саратове. Работу над ним планируют начать в 2025 году, написал «СарИнформ» .

После пандемии коронавируса в здании проводили ярмарки одежды, а после — бесплатные кинопоказы.

«Нам известно, что подана заявка на финансирование на следующий год для разработки полноценного проекта реставрации объекта», — сказал Мухин.

Он выразил надежду, что заявка будет удовлетворена.