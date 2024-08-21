Проект реставрации кинотеатра «Победа» в Саратове разработают в следующем году

Председатель комитета культурного наследия Саратовской области Владимир Мухин рассказал о разработке проекта реставрации кинотеатра «Победа» в Саратове. Работу над ним планируют начать в 2025 году, написал «СарИнформ».

После пандемии коронавируса в здании проводили ярмарки одежды, а после — бесплатные кинопоказы.

«Нам известно, что подана заявка на финансирование на следующий год для разработки полноценного проекта реставрации объекта», — сказал Мухин.

Он выразил надежду, что заявка будет удовлетворена.

«Платить и каяться». Почему немцы стерпели очередное унижение от поляков

«Они все-таки не в вакууме». Россиянам напомнили о попытках хакеров взлома через Bluetooth

«Можете попасть в капкан». Россиянам рассказали о рисках при покупке VPN-роутеров

Трезвый расчет и прагматизм. Новая формула отношений Москвы и Баку

Младенец умер от укола соседки. Почему виновница отделалась штрафом

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте