Проект «Первые в медиа» стартовал на сайте «Вечерней Москвы» | 360°

Общество 26 апреля 2024, 14:40 Проект «Первые в медиа» стартовал на сайте «Вечерней Москвы»

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Сайта редакции «ВМ» начал транслировать проект «Первые в медиа», к которому присоединились участники из восьми российских регионов. Он стартовал в четверг, 25 апреля, передала «Вечерняя Москва».

Как рассказала заместитель председателя правления по проектной деятельности Движения Первых Екатерина Самсонова, «Первые в медиа» — это новый этап развития медиа в России.

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Финалисты проекта смогут снять телепередачи, которые впоследствии увидит вся страна. «Первые в медиа» пройдет с мая по ноябрь 2024 года.