Проект «Открытый город» начнет сотрудничество с Музеем истории Санкт-Петербурга

Проект «Открытый город» готовится к насыщенному сезону, который включает более 1000 мероприятий. В программе появятся новые объекты сотрудничества с Музеем истории Санкт-Петербурга, включая особняк Румянцева и Музей печати, рассказал «Петербургский дневник» .

Кроме того, запланирована пешеходная экскурсия с посещением отреставрированного здания бывшей Англиканской церкви на Английской набережной. Любители активного отдыха смогут насладиться велосипедной экскурсией по Крестовскому острову, посвященной мостам Ленинграда в блокаду.

Лекции проекта стартуют в конце августа и будут проводиться на двух площадках: в Большом Гостином Дворе и перед Петербургским центром культурного наследия имени академика Б. Б. Пиотровского.

Проект приветствует волонтеров, особенно на субботниках. Уже состоялся субботник на территории 1-го Северного форта в Кронштадте. В ближайшее время планируется еще одно мероприятие — в Кронштадтском адмиралтействе.

Программа проекта будет радовать участников почти полгода — до конца ноября. На данный момент проведено 85 мероприятий. Хотя не на все события открыта запись, участники могут заранее выбрать наиболее интересные для себя и следить за наличием свободных мест.