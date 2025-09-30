Продюсер Сергей Дворцов поделился впечатлениями артистов, посещавших Россию, о российских зрителях. В интервью Общественной Службе Новостей он подчеркнул, что западные музыканты и актеры неизменно восхищаются русской аудиторией, отличающейся искренностью и щедростью.

По его словам, атмосфера концертов в России отличается особой теплотой и душевностью, что притягивает зарубежных звезд и заставляет их возвращаться, написал RT.

Ранее Андрей Клюкин, организатор музыкального фестиваля «Дикая мята», рассказывал, что многие зарубежные исполнители хотели бы выступить в России, но боятся негативной реакции со стороны западных коллег и прессы. Такая ситуация обусловлена изменением общественно-политической обстановки и ростом культурных барьеров между странами.

Русская аудитория отличается доброжелательным отношением к артистам, что создает неповторимую атмосферу на концертах и фестивалях. Возможность вновь ощутить эту атмосферу остается важным мотивирующим фактором для музыкантов, несмотря на политические сложности.