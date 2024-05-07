Продюсер Балдин завил, что лишение иноагентов монетизации не коснется их соавторов | 360°

Общество 07 мая 2024, 19:22 Продюсер Балдин завил, что лишение иноагентов монетизации не коснется их соавторов

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Многие музыкальные произведения создаются коллективно, если один из авторов — иноагент, то второй все равно получит все полагающиеся отчисления. Об этом сообщил ИА НСН генеральный продюсер HiFi-стриминга «Звук» Сергей Балдин.

По его словам, закон о лишении иноагентов монетизации не коснется соавторов. Балдин отметил, что в России музыкальное произведение редко принадлежит более чем двум людям.

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«За рубежом по-другому устроен подход к авторству — в соавторы входят еще и аранжировщики, по 10-15 имен может быть в авторстве на одно музыкальное произведение», — отметил эксперт.

Он добавил, что отчисления уходят Российскому авторскому обществу, издательствам и стриммингам.

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