Продюсер Балдин завил, что лишение иноагентов монетизации не коснется их соавторов | 360°

07 мая 2024, 19:22
Продюсер Балдин завил, что лишение иноагентов монетизации не коснется их соавторов
Многие музыкальные произведения создаются коллективно, если один из авторов — иноагент, то второй все равно получит все полагающиеся отчисления. Об этом сообщил ИА НСН генеральный продюсер HiFi-стриминга «Звук» Сергей Балдин.
По его словам, закон о лишении иноагентов монетизации не коснется соавторов. Балдин отметил, что в России музыкальное произведение редко принадлежит более чем двум людям.
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«За рубежом по-другому устроен подход к авторству — в соавторы входят еще и аранжировщики, по 10-15 имен может быть в авторстве на одно музыкальное произведение», — отметил эксперт.
Он добавил, что отчисления уходят Российскому авторскому обществу, издательствам и стриммингам.
Иноагенты
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