Продюсер Бачурин назвал абсолютно законными ограничения на фильмы, которые вводят киноплощадки

В Госдуме предложили заменить цензуру техническим заданием в сфере кино и телевидения. Продюсер и генеральный директор «Москонцерта» Илья Бачурин считает, что термин «цензура» не отражает современных реалий, заявил он в эфире радио Sputnik.

По его мнению, в последние годы обсуждение методов защиты культурных интересов и кино стало крайне актуальным. При этом он отметил, что частные компании и цифровые платформы имеют полное право вводить собственные внутренние критерии и регламенты, которые не обязаны публично обсуждать.

Бачурин уверен, что здравый смысл возобладает, так как платформы должны будут находить баланс между государственными требованиями и своими коммерческими интересами, и в этом случае регуляция может оказаться излишней.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте