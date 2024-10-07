Продюсер Бачурин назвал абсолютно законными ограничения на фильмы, которые вводят киноплощадки

В Госдуме предложили заменить цензуру техническим заданием в сфере кино и телевидения. Продюсер и генеральный директор «Москонцерта» Илья Бачурин считает, что термин «цензура» не отражает современных реалий, заявил он в эфире радио Sputnik .

По его мнению, в последние годы обсуждение методов защиты культурных интересов и кино стало крайне актуальным. При этом он отметил, что частные компании и цифровые платформы имеют полное право вводить собственные внутренние критерии и регламенты, которые не обязаны публично обсуждать.

Бачурин уверен, что здравый смысл возобладает, так как платформы должны будут находить баланс между государственными требованиями и своими коммерческими интересами, и в этом случае регуляция может оказаться излишней.