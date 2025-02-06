Продюсер Бабичев: страны БРИКС могут стать участниками «Интервидения»

Участниками международного конкурса «Интервидение» могут стать представители стран БРИКС. Об этом заявил музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев в разговоре с News.ru .

Эксперт отметил, если конкурс пройдет при поддержке этих государств, на сцену выйдут артисты из Аргентины, Бразилии, Китая и ЮАР.

«Если сделать такое состязание межкультурным и межнациональным, то каждый приедет и познакомит нас со своей музыкой, со своими традициями. Это звучит неплохо. Хочется реально настоящий конкурс увидеть с классными артистами, — считает Бабичев.

Он также выразил надежду, что «Интервидение» не будет ограничиваться выступлениями молодых певцов. Конкурсу нужны как начинающие таланты, так и известные артисты.