Продажу алкоголя в магазинах «Красное & Белое» приостановили на Вологодчине

В 58 магазинах сети «Красное & Белое» в Вологодской области временно прекратили продажу алкоголя, у торговой компании приостановили лицензию на розничную продажу алкогольной продукции. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Георгий Филимонов.

«С 25 июля у компании приостановили действие лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. Это связано с нарушениями», — написал он.

По словам Филимонова, магазины сети в области продолжают работать, однако алкоголь продавать не могут. Большинство торговых точек находится в Череповце и Вологде.

Ранее, 25 июля, губернатор сообщал, что в регионе уже закрылись 288 алкомаркетов из 610. В марте в Вологодской области вступил в силу закон об ограничении продажи алкоголя в розницу. Согласно документу, алкоголь в регионе можно приобрести с понедельника по пятницу с 12:00 до 14:00.