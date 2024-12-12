Продавец Агронум посоветовал не доверять скидкам больше 30% на маркетплейсах

Огромные скидки на маркетплейсах зачастую являются лишь маркетинговым ходом. Как распознать подобные уловки, рассказал продавец товаров для садоводства Тимофей Агронум в беседе с «Газетой.Ru» .

Специалист отметил, что на большинстве онлайн-площадок есть возможность отследить динамику цен на определенные позиции. Это можно сделать и в отзывах, где покупатели порою указываю, когда и за сколько приобрели продукт. Если накануне акции стоимость товара резко выросла, значит, скидка фиктивная.

Реальная выгода редко будет превышать 30%, остальные предложения — искусственный способ поднять продажи, к таким скидкам нужно относиться с подозрением, резюмировал Агронум.