Пробывший 7 лет в Арктике матрос заявил, что не каждый способен работать на корабле

Не каждый человек способен работать на судне в Арктике. Об особенностях службы в этом суровом регионе рассказал сайту « Страсти » моряк 1-го класса Владислав.

Член экипажа танкера с семилетним опытом работы среди льдов и белых медведей заявил, что для успешной службы необходимы определенные качества. Речь идет о дисциплине, ответственности и готовности идти на компромисс ради команды.

По словам матроса, на корабле требуются высокие показатели физической подготовки, выносливость к повышенным нагрузкам, умение оперативно адаптироваться к меняющимся условиям и эффективное взаимодействие с коллегами.