Проблему очередей в детские сады полностью решили в Архангельской области

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что в регионе полностью решена проблема с очередями в детские сады. По его словам, доступность дошкольного образования достигла 100%, сообщил сайт «Государственные новости» .

В Поморье активно строятся новые учреждения для дошкольников и ремонтируются уже существующие. Развивается и негосударственный сектор образования.

Цыбульский отметил, что с 2022 года количество групп для детей младенческого возраста (от двух до 12 месяцев) выросло почти в два раза.

«На сегодняшний день доступность дошкольного образования составляет 100%. Все нуждающиеся дети обеспечены местами в детских садах», — подчеркнул губернатор.