Доля вакансий для людей с ограниченными возможностями в России достигла 3,8% от общего количества предложений. Об этом говорят результаты исследования компании — российского поставщика IT-решений PRO32, сообщили « Известия ».

Среди удаленных рабочих мест показатель существенно выше — 21,4%. Наиболее популярными отраслями для размещения инклюзивных вакансий стали IT, финансы и образование. В частности, IT-сектор занимает лидирующее положение с долей в 44%, за ним следуют финансовые услуги с показателем в 28% и образовательная сфера с 8%.

Минимальную долю инклюзивных вакансий с возможностью удаленной работы продемонстрировали такие отрасли, как химическая промышленность, сельское хозяйство, искусство и культура, каждая из которых составила менее 1% от общего числа.