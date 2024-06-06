Привет из детства. Гигантский арт-объект презентовали на ПМЭФ

Новый арт-объект высотой в три метра презентовали во время Петербургского международного экономического форума. Он получил название «Лошадка, добрый друг детства».

Инсталляцию презентовали 5 июня. Трехметровую разноцветную лошадку выполнили в технике «Танграм». Она состоит из разноцветных геометрических фигур, складывающихся в форму детской качалки. Объект призван показать собой целый мир детства и товаров, которые сопровождают жизнь российских семей, пока взрослеют дети.

Детство из мелочей

Арт-объект получился немного футуристичным и многогранным, рассказала художница Ирина Дерябина.

«Вообще, детство складывается из разных мелочей, каких-то событий. Хотелось эти сегменты сделать именно как некое ощущение мира детства», — поделилась она.

Идейным вдохновителем проекта стала площадка «Авито». В общей сложности за прошлый год россияне совершили на ней около 25 миллионов сделок.

«Это значит, что почти каждая российская семья использует „Авито“ для решения повседневных задач. По данным аналитиков платформы, приблизительная экономия общего бюджета всех российских семей с помощью „Авито“ за 2023 год составила более 15 миллиардов рублей — столько сохранили россияне», — отметила команда «Авито».

Детям нужно многое: сначала это коляски, погремушки, потом они вырастают — это велосипеды, футбольные мячи, принадлежности для школы и многое другое.

«Мы видим, что российские семьи все это ищут на „Авито“», — пояснили в команде «Авито».

Увидеть уникальный арт-объект можно на протяжении всех дней работы ПМЭФ. После завершения мероприятия инсталляцию переместят на одну из площадок Петербурга.