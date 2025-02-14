Примгидромет: жителей Приморья ожидает заметное похолодание

На следующей неделе жителей Приморского края ждет заметное похолодание. Погода в регионе будет формироваться под влиянием тыловой части циклона, а в нижних слоях атмосферы образуется зона холода. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на данные Примгидромета.
По информации экспертов, в начале недели прогнозируется усиление северо-западного ветра, вызванного изменениями атмосферного давления и температуры. В центральных районах возможны небольшие осадки в виде снега, температурный режим начнет понижаться.
В понедельник, 17 февраля, в некоторых частях центральной зоны края ночная температура опустится до -11…-17 градусов. На северо-востоке области столбик термометра покажет -18…-25 градусов, а на юго-востоке и прибрежных территориях — до -10 градусов.
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