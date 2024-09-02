Примгидромет: дожди и похолодание ожидаются во Владивостоке

Синоптики составили прогноз погоды для Владивостока. В конце текущей недели местных жителей ожидает похолодание, сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на Примгидромет.

Условия испортятся в четверг, 5 сентября. Город накроют дожди, однако столбики термометров еще будут показывать значение до +26 градусов.

Уже в пятницу станет прохладнее. Специалисты предупредили о появлении свежего северо-западного ветра.

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Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

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Danita Delimont Stock Photograph / film

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