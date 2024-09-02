Примгидромет: дожди и похолодание ожидаются во Владивостоке
Синоптики составили прогноз погоды для Владивостока. В конце текущей недели местных жителей ожидает похолодание, сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на Примгидромет.
Условия испортятся в четверг, 5 сентября. Город накроют дожди, однако столбики термометров еще будут показывать значение до +26 градусов.
Уже в пятницу станет прохладнее. Специалисты предупредили о появлении свежего северо-западного ветра.
Лось выбежал на дорогу в Петербурге и устроил смертельное ДТП
Свыше 190 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю
Расследование против Telegram в Южной Корее объяснили желанием «утопить» мессенджер
Путин обсудит с профильными ведомствами открытие военной базы в Туве
Полковник медслужбы объяснил появление «супербактерий» в организмах солдат ВСУ
Мечтали увидеть Тихий океан. Среди жертв крушения Ми-8 на Камчатке были молодые супруги
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте