Примгидромет: дожди и похолодание ожидаются во Владивостоке

Синоптики составили прогноз погоды для Владивостока. В конце текущей недели местных жителей ожидает похолодание, сообщил « ФедералПресс » со ссылкой на Примгидромет.

Условия испортятся в четверг, 5 сентября. Город накроют дожди, однако столбики термометров еще будут показывать значение до +26 градусов.

Уже в пятницу станет прохладнее. Специалисты предупредили о появлении свежего северо-западного ветра.