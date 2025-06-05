Применение искусственного интеллекта против терроризма обсудили в Москве

В Москве прошел круглый стол, посвященный использованию искусственного интеллекта (ИИ) в борьбе с террористическими угрозами. Мероприятие началось с вручения награды «Академическое признание» выдающимся деятелям медиаиндустрии. Среди лауреатов были руководители ведущих телеканалов и радиокомпаний, включая Тимура Вайнштейна и Ашота Джазояна, сообщило ОТР .

Президент Международной академии телевидения и радио Леонид Млечин обозначил важность темы обсуждения, отметив многогранность влияния ИИ на общество. Участники делились докладами, посвященными вопросам информационной безопасности и распознавания радикального контента.

Сергей Ениколопов, профессор МГУ, обратил внимание на возможные риски манипуляций и дезинформации с использованием ИИ. Александр Михайлов акцентировал внимание на потенциале искусственного интеллекта в предотвращении преступлений и обеспечении национальной безопасности.

Обсудив угрозы и перспективы применения ИИ, участники пришли к выводу о важности регулирования данной технологии и ответственности разработчиков перед обществом.